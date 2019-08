Bolsonaro cita João 8:32 e afirma que revelará 'a verdade' sobre a Amazônia

Bolsonaro disse que 'outros' países querem algo na Amazônia (foto: Mauro Pimentel/AFP)

- Amanhã, 27/ago, às 10h, em reunião com governadores da Amazônia, a verdade sobre o que os outros querem com essa rica região. Será um João 8:32 imperdível, transmitido em nossa LIVE. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 26, 2019

O presidente Jair(PSL) afirmou na tarde desta segunda-feira (26/8) por meio do Twitter que, na manhã da próxima terça-feira (27/8), durantecomo que chamou de “”. Ele citou ainda o, do evangelho de João 8:32, que diz “E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará”.A referida reunião tem por finalidadeacerca doe dasque têm assolado a região nas últimas semanas.De acordo com o, até este domingo, dosque compõem a, sete tiveram a(GLOA) autorizada pelo presidente Jair Bolsonaro. A partir da demanda, os estados doplanejarão as ações de apoio dasàs iniciativas já em andamento de combate aos focos de incêndio na região.Também nesta segunda-feira (26/8), Bolsonaro desdenhou da ajuda oferecida pelo presidente francês, Emmanuel Macron, questionando os objetivos em relação ao auxílio ambiental “Macron prometede países ricos à Amazônia. Será que alguém ajuda alguém, a não ser a pessoa pobre, né, sem retorno (financeiro)? O que está de olho na Amazônia, o que eles querem lá há tanto tempo?”, questionou Bolsonaro.Ao lado do presidente do Chile, Sebastián Piñera, Macron anunciou nesta segunda o envio de(cerca de) para auxiliar o combate às queimadas, por meio do envio de aviões Canadair.