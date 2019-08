Internautas planejam panelaço durante o pronunciamento de Bolsonaro

(foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

Usuários do Twitter estão planejando realizar um panelaço durante o pronunciamento previsto do presidente Jair Bolsonaro, nesta sexta-feira (23/8), para falar sobre os incêndios que consomem a Amazônia nos últimos dias. A hashtag #panelaço já figura entre os assuntos mais comentados na rede social. O Palácio do Planalto, no entanto, ainda não confirmou oficialmente o pronunciamento.





Essa forma de protesto com panelas foi muito utilizada em 2015 e 2016, durante os pronunciamentos da ex-presidentee também durante transmissões de programas doem rede nacional.





Pressão

As queimadas na região amazônica provocaram o aumento da pressão internacional sob o Brasil. Bolsonaro chegou a declarar, sem apresentar provas, que ONGs seriam as responsáveis pelos incêndios.





Na quinta-feira (22/8), Bolsonaro atacou a sugestão do presidente da França, Emmanuel Macron, de discutir os incêndios na Amazônia em reunião com o G7, dizendo que Macron teria uma “mentalidade colonialista descabida no século XXI”. Irlanda e França estudam votar contra o tratado de livre-comércio entre a União Europeia e o Mercosul alegando que Bolsonaro não toma medidas e compromissos em defesa do meio ambiente.





Confira algumas das principais publicações #panelaço:



O Bozo vai falar hoje na tv ? Qual mentira vcs acham q ele vai contar ? Quem ele vai culpar pelos incêndios ? #panelaço %u2014 Marcelo D2 (@Marcelodedois) August 23, 2019

Vamos fazer um #panelaço hoje só pra perturbar o presidente na hora do pronunciamento. Avisem aos amigos do Zap que a hora de perturbar o vizinho lavajateiro chegou. pic.twitter.com/TJbhunEVQy %u2014 JairMeArrependi Agência de Observação de Minions (@jairmearrependi) August 23, 2019

A família Bolsonaro se contorce pra tentar enganar a população brasileira usando fake news sobre as queimadas, mas não conseguirão enganar os países que assistem de fora toda essa lambança.#panelaço#ActForTheAmazon %u2014 Jandira Feghali (@jandira_feghali) August 23, 2019

