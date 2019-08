Doria ataca Bolsonaro, mas sofre revés no PSDB

João Doria começa a acirrar uma disputa com Jair Bolsonaro (foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press)

O movimento do governador de, de acirrar o clima de confronto com o presidentee se distanciar do governo federal tem encontrado resistência no. Segundo integrantes da sigla, o projeto eleitoral do paulista, que tenta ser uma alternativa ao bolsonarismo em, ainda não tem respaldo no partido, que ontem lhe impôs uma derrota ao rejeitar um pedido de expulsão do deputado(PSDB-MG).defendia a saída do ex-presidenciável tucano, acusado de corrupção, como uma forma de evitar que a presença deno partido gerasse futuros constrangimentos. O recado dada sigla, porém, foi de que o governador não conseguirá impor sua vontade sem um aval da cúpula tucana, na qualmantém influência.A tentativa dede se distanciar do presidente leva em conta um cálculo político de que é preciso antecipar a discussão eleitoral para fortalecer um "caminho de centro". Após associar sua imagem ae cunhar o voto "" em 2018, o tucano começou a se afastar gradualmente nos últimos meses e a criticar iniciativas do governo.Ontem, em entrevista noatacou a indicação do deputado(PSL-SP), filho do presidente, como embaixador brasileiro em. "Jamais nomearia meu filho nem ninguém da minha família para nenhuma função pública", disse. Ele também reagiu à divulgação peloda lista de contratos de jatos executivos financiados pelo banco, em que aparece como beneficiário. "O uso político doé tão condenável hoje quanto foi no passado, no governo do", afirmou.Deputados ouvidos pelo jornal, no entanto, avaliam como erro já partir para o confronto direto com, uma vez que o capital político do presidente daé alto e tê-lo como inimigo poderia atingir as candidaturas tucanas nas eleições municipais do ano que vem.Em alguns casos, como em, onde o governador(PSDB) é aliado ao, políticos locais ainda apostam no apoio da rede bolsonarista para ter sucesso nas urnas.O movimento para estancar a antecipação da disputa eleitoral nonasceu com os chamados "cabeças brancas", lideranças parlamentares mais experientes, como os senadores(CE) e(SP).Oficialmente,tem declarado que odeve se manter independente, sem se posicionar como oposição ao presidente. Contudo, a filiação do deputado(SP), ex-PSL, ao partido por suas mãos foi vista por parte da bancada donacomo um ato de confronto a. O parlamentar rompeu com o presidente e é uma das vozes mais críticas ao atual governo no campo da centro-direita.A votação de ontem que salvoude ser expulso dosinalizou quenão tem maioria no partido. Ada sigla rejeitou o pedido por 30 votos a 4. A decisão de livrardo processo de expulsão foi feita a portas fechadas. A discussão durou mais de quatro horas e, por mais de uma vez, os dirigentes tiveram que interromper para acalmar os ânimos.Doria defendia a expulsão do deputado para levar adiante o que chamou de "faxina ética" no, que no ano passado teve o seu pior desempenho eleitoral da história. Em nota, o tucano criticou a decisão da direção do partido, que, segundo ele, "escolheu o lado errado"."Respeito a votação, mas ela não reflete o sentimento da opinião pública brasileira. Cada membro dadeve responder por sua posição. A minha é clara:deve se afastar doe fazer sua defesa fora do partido", afirmou o governador deAécio presidiu o partido de maio de 2013 a setembro de 2017 e mantém forte influência na sigla. Sua saída do comando da legenda foi antecipada após as primeiras denúncias dacontra ele. O mineiro é alvo de ao menos oito inquéritos, abertos após delações da, dae do ex-senador petistal. Ele também é réu sob acusação de corrupção e obstrução da. O tucano nega a prática de crimes.O deputado(PSDB-PA), relator do pedido de expulsão, alegou quenão foi condenado e, por isso, não havia motivo para expulsão. Na avaliação de parlamentares, caso levasse o afastamento adiante, o partido daria força ao discurso de criminalização da política.Após o resultado,afirmou que a decisão dafoi democrática e negou significar uma derrota de. "Acho que isso permitirá que ocumpra seu papel de um partido de centro, com a grave preocupação social e que pode voltar a ser protagonista no processo político brasileiro", disse. (Colaborou Pedro Venceslau)As informações são do jornal