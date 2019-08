Indicação de Eduardo Bolsonaro para Embaixada nos EUA pode ficar para setembro

(foto: ARthur Max/Itamaraty)

Depois de oafirmar que équem vai "sentir o timing" da indicação formal do filho para o cargo deem Washington (EUA), o deputado disse nesta quarta-feira, 21, que ainda"fixo" para isso, e que pretende ainda conversar com alguns senadores.O presidente também afirmou que considera fazer a indicação do filho em meados de setembro, após a Semana do Brasil, que acontece em comemoração ao 7 de setembro."Eu quero conversar ainda com alguns senadores antes. Não tem prazo fixo ainda não", respondeu Eduardo ao ser perguntado sobre as declarações de Bolsonaro.O deputado também disse acreditar que apela qual terá de passar noserá um "bom momento" para mostrar que está "preparado" para o posto. "E as possibilidades que o Brasil tem de estreitar essas relações com os EUA após anos de o Brasil virando as costas para o governo norte-americano, principalmente durante o período dos governos do PT", afirmou a jornalistas.Ao ser perguntado sobre o que disse o presidente ontem - quando falou sobre a possibilidade de o filho não ter votos suficientes no Senado - Eduardo afirmou que a declaração foi em "tom jocoso", e destacou as declarações dadas hoje por Bolsonaro, segundo quem não há "recuo" na indicação do deputado."Jair Bolsonaro não conversou comigo sobre qualquer eventual possível possibilidade de talvez recusa, isso aí nunca existiu. Tanto que hoje os jornais estão reafirmando uma nova declaração dele onde ele coloca taxativamente que está mantida a minha indicação. Cabe aos senadores aprová-la ou rejeitá-la. Estou confiante, esperançoso, mas depende do Senado federal nesse momento", afirmou.Eduardo também negou que hajana indicação, lembrando que os Estados Unidos já deram aval para que ele assuma o posto."Eles não enxergam problema na minha indicação, a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal é bem clara, inexiste a possibilidade de nepotismo", disse, acrescentando que "tudo está de acordo com a lei".