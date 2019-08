Vice-líder defende que governo encaminhe logo ao Senado a indicação de Eduardo

O vice-líder do governo no Senado Chico Rodrigues (DEM-RR), provável relator da indicação do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) à embaixada brasileira em Washington, defendeu que o presidente Jair Bolsonaro encaminhe logo o nome do filho aos senadores.



"Não vejo (chance de não ser aprovado), por isso que eu insisto na tese de que, quanto mais rápido chegar o nome ao Senado, mais fácil para nós conversarmos com os senadores e mostrarmos na verdade que essa indicação é aquela apropriada para o momento atual", disse Rodrigues após uma reunião com as bancadas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste na residência oficial do Senado.



Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro admitiu a possibilidade de desistir da nomeação do filho, declarando que não quer submetê-lo a um fracasso". Para Chico Rodrigues, porém, haveria "até certa margem de folga" de votos e o momento é "propício" para a nomeação.