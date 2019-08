Frota critica 'ditadura bolsonariana': 'Não pode opinar que é expulso'

Alexandre Frota foi o entrevistado do programa Roda Viva dessa segunda-feira (foto: Reprodução/Twitter Roda Viva)

Expulsão do PSL e filiação ao PSDB

Equilíbrio

O deputado federal(PSDB-SP), expulso na última semana do, o partido do presidente, criticou o que chamou de "" na noite de segunda-feira, em entrevista ao programa, da TV Cultura. Segundo, que apoiou o presidente durante a disputa eleitoral, não existe abertura ao diálogo e nem espaço para quem pensa diferente.quer fazer as coisas do jeito dele, ouve muito pouco aqueles que querem se posicionar. E a gente tem que procurar um diálogo, ele não está aberto a isso, ele está aberto só para determinadas pessoas que ele acha que fazem parte do mundo dele", afirmou, citando que o presidente ouve o filho, vereador no, o filósofoe o assessor especial daparaSegundo ele, o comportamento de apoiadores do presidente nas redes sociais configuraria uma "". "Você não pode falar nada, não pode criticar, não pode opinar, que você é expulso. Haja vista o que passou o, o (Gustavo)(ministros demitidos). Todo mundo que esbarra em alguma coisa, que cria uma divergência, que dá uma opinião contrária, se torna a ovelha negra. Não pode falar nada. Eu acho isso uma ditadura bolsonariana, não existe diálogo, não existe uma democracia ali".Questionado se não foi possível perceber isso durante a campanha,negou e disse que o presidente mudou. "É uma outra pessoa. Era aberto, comunicativo. Vejo ele tomando atitudes e interferindo no, na, na. Se algo não o agrada, ele muda", afirmou. "Pelo menos comigo e com algumas pessoas que você conversa, elas têm esse mesmo entendimento da maneira como ele se comporta, com determinadas ações, coisas combinadas que se perderam no meio do caminho", afirmou.O deputado federal foi expulso dona última terça-feira e, três dias depois, se filiou ao, com apoio do governador de. Em relação à saída do partido, disse que é necessário respeitas as legendas, "mas não se tornar um fantoche do partido".Sobre o novo partido, disse que não retira nenhuma das críticas que fez no passado, mas que agora é outro momento. "Estou começando agora dentro desse partido, um partido renovado, a convite doe do(presidente do). Acho que vou ter mais independência, mais liberdade", disse.O deputado defendeu a abertura de diálogo e o equilíbrio na relação com a oposição. "Se eu colocar fogo de um lado e o(líder dona) colocar fogo do outro lado, as coisas não andam. Quando tiver que bater eu vou bater, mas quando tiver que trabalhar em cima de um equilíbrio, eu vou fazer isso".