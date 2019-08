Não há definição sobre transferência do Coaf para BC, diz porta-voz

(foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

O porta-voz da Presidência,, afirmou que ainda não há definição sobre a transferência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras () para o, como indicado pelo presidente"Não há definição com relação a isso. Trata-se, obviamente, de ilações de momento, que poderão no futuro ser confirmadas ou não", disse o porta-voz nesta terça-feira, 13.Na semana passada, Bolsonaro declarou que quer "tirar o Coaf do jogo político". "Pretendemos, estamos conversando, vincular o Coaf ao Banco Central. Tudo onde tem política, mesmo bem intencionado, sofre pressão", disse o presidente na ocasião.