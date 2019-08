Damares defende que peritos atuem sem salário no combate à tortura

Damares afirmou ainda que há outras instituições para fiscalizar casos de tortura no Brasil (foto: Juliana Cipriani / EM / D.A. Press)

A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanosminimizou nesta terça-feira (13), durante visita a Belo Horizonte , ass que cuidavam do mecanismo deem sua pasta. Ela afirmou aguardar apenas notificação sobre a decisão judicial que mandou o governo recontratrar os servidores para entrar com um recurso contestando.Segundo Damares, a decisão do governo federal vaia criarem suasparaos possíveis casos de tortura em presídios e unidades de internação que mantém.Questionada sobre a possibilidade de haverpor parte dos entes federados, questionou seseriam suficientes para analisar toda denúncia de tortura no Brasil. “Temos as c, que é uma instituição forte . Temos que acreditar no MP. Existem outras formas de estar acompanhando, enquanto os estados não se organizam”, afirmou.A ministra reafirmou considerar acertada a decisão do presidente Jair Bolsonaro (PSL) de demitir os funcionários que atuavam na fiscalização das condições de presídios no país. Segundo ela, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT) pode continuar funcionando comAinda de acordo com, o mecanismo continua existindo e pessoas serão convidadas a acompanhar intervenções para verificar possíveis casos de tortura. “Se eles disserem, a gente não faz trabalho esse sem salário, vamos ter a liberdade de trocar os peritos”, disse.