Pimentel é alvo de nova operação da Polícia Federal

Pimentel é investigado pela suspeita de caixa dois na campanha de 2014 que o elegeu governador de Minas (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Delação premiada

Defesa

O ex-governadoré alvo de nova, na manhã desta segunda-feira (12), em uma investigação que busca combater os crimes deOs policiais cumpriram, expedidos pelaem Belo Horizonte, em um prédio na Região da Serra, onde ficam a casa e o escritório do petista.A operação batizada deque é um desdobramento daocorre duas semanas depois de Pimentel e o empresário Benedito Rodrigues de Oliveira Neto, o Bené, prestarem depoimento no Fórum Laffayete em audiência do processo que apura ana campanha do petista ao governo de Minas, em 2014.De acordo com a PF, as buscas desta manhã foram autorizadas diante de fatos apurados nas fases 2 e 9 da Operação Acrônimo, deflagrada em 2015. Segundo a investigação,teriam sido usadas para o recebimento deempor meio da simulação de prestação de serviços .Ainda segundo a polícia, as provas foram corroboradas pore indicam que os valores recebidos “decorreram de atuação de agente político em benefício de negócios de empresa brasileira no Uruguai”.No último dia 30 de julho,prestarampara a juíza Luísa Peixôto em audiência reservada e não deram entrevistas. Na audiência, o petista falou por quase meia hora e negou todas as acusações. Na saída, afirmou que tudo que tinha a dizer está no processo.Já Bené reafirmou o que já havia dito à PF durante o inquérito. O processo tramitava no Superior Tribunal de Justiça e foi remetido à primeira instância com o fim do mandato de governador do petista, em 2018.



Em nota, o advogado Eugênio Pacelli, que faz a defesa do ex-governador Fernando Pimentel, criticou a nova operação da PF. "Estranhamos a medida, que se refere a fatos de 2014. E a Operação Acrônimo já adotou todas as medidas possíveis. Estamos contribuindo, colocando tudo à disposição, apesar do excesso que carateriza essa busca e apreensão", informou.