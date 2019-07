Pimentel presta depoimento em ação sobre caixa 2 e disse aguardar decisão da Justiça

Em audiência do processo que apura a prática de caixa 2 na campanha de Fernando Pimentel (PT) ao governo de Minas, em 2014, o petista e o empresário Benedito Rodrigues de Oliveira Neto, o Bené, foram ouvidos pela juíza Luiza Teixeira, na tarde desta terça-feira, em Belo Horizonte. Além do crime eleitoral, a ação envolve lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e tráfico de influência. A audiência foi reservada, e os dois principais envolvidos no esquema não deram entrevistas à imprensa.

SAIBA MAIS 18:28 - 25/07/2019 Justiça quebra sigilo telefônico do ex-governador Fernando Pimentel

20:11 - 11/07/2019 MP representa contra Pimentel por voos irregulares e pede devolução de R$ 66 mil

19:59 - 17/04/2019 Pimentel vira réu por acusação de comando de esquema de caixa dois

Em audiência do processo que apura a prática de caixa 2 na campanha de Fernando Pimentel (PT) ao governo de Minas, em 2014, o petista e o empresário Benedito Rodrigues de Oliveira Neto, o Bené, foram ouvidos pela juíza Luiza Teixeira, na tarde desta terça-feira, em Belo Horizonte. Além do crime eleitoral, a ação envolve lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e tráfico de influência. A audiência foi reservada, e os dois principais envolvidos no esquema não deram entrevistas à imprensa.

Ao deixar o Fórum Laffayete – que cedeu espaço à Justiça Eleitoral para o depoimento dos réus –, Fernando Pimentel disse apenas que tudo o que tinha para falar já está no processo e que agora aguarda a decisão da Justiça. Bené adotou discurso semelhante e comentou que confirmou perante a Justiça tudo que já havia informado à Polícia Federal na fase de inquérito. O processo tramitava no Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas com o fim do mandato de governador, o caso foi remetido para a primeira instância da Justiça, em BH, em março deste ano.





O ex-governador Fernando Pimentel é acusado pelo Ministério Público Eleitoral de ter omitido receitas e despesas na prestação de contas da campanha ao Palácio Tiradentes. O dinheiro não contabilizado teria vindo de um esquema de emissão de notas fiscais falsas para lavar dinheiro de propina, do período em que Pimentel era ministro da Indústria e Comércio Exterior, ainda durante a gestão de Dilma Rousseff (PT). Segundo a denúncia, o dinheiro foi repassado ao PT de Minas e distribuído à campanha eleitoral.





Bené é o dono de uma gráfica usada pelo ex-governador durante a campanha eleitoral e, segundo o MP, recebeu “vantagens indevidas”. O empresário foi preso preventivamente em 2016 por prática de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro e tornou-se o principal delator do esquema. Em delação premiada, Bené contou que o petista recebeu R$ 5 milhões em propina do grupo JHSF, responsável pelo aeroporto Catarina, em São Roque, na Região Metropolitana de São Paulo. Pimentel teria atuado para o grupo operar no terminal.





O cientista político Marcos Coimbra, diretor do Instituto Vox Populi, também prestou depoimento à Justiça. Antes da audiência, ele falou rapidamente com a imprensa e limitou-se a dizer que tudo seria dito no “lugar adequado”. “Só vou responder o que for perguntado”, afirmou.

Rigor

De acordo com o promotor Ivan Eleutério, o objetivo da audiência realizada na tarde desta terça-feira foi ouvir a versão dos réus, etapa que antecede a fase de alegações finais e sentença. Também seria ouvida uma testemunha de defesa, que não compareceu ao Fórum Lafayette. Questionado sobre o prazo para uma decisão, o promotor disse que vai depender da marcação de novas audiências.





“O prazo vai depender primeiro da existência ou não de novas diligaências. Como são vários acusados e vários réus, o prazo é sucessivo, os advogados têm que ser intimados e se manifestar, primeiro a acusação e depois a defesa de cada um dos acusados, e depois vai para sentença”, explicou. O promotor disse ainda acreditar na condenação dos réus, incluindo Pimentel. “Pelo que existe no bojo dos autos, penso que a procedência da denúncia é de rigor e deve ocorrer (a condenação)”.





No ambito eleitoral, a pena aplicada aos envolvidos pode ser convertida em prestação de serviços, ressarcimento dos valores e aplicação de multas. O processo é um dos desdobramentos da operação Acrônimo.