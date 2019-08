Zema: Secretários dobram salário após confirmação em conselho com jeton

Zema vetou a emenda que proibia o pagamento de jetons aos secretários (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Maisdo governadortiveram os nomespara comporde empresa pública que lhes pagaráque. Eles foram confirmados para integraro colegiado fiscal daem assembleia geral extraordinária cujafoinessa quinta-feira (8).Como havia antecipado o, os secretários da, dae dee Mello Jacometti foram indicados como membrosdoda Cemig. Já o secretário doe o dePereira da Silva foram indicados como suplentes.foi feita pelo, que é acionistada empresa, no início de julho, em meio à discussão na Assembleia Legislativa do veto do governador à tentativa do Legislativo de proibir o pagamento dos adicionais.é depara ose depara os, valores que são pagos integralmente mesmo se não houver nenhuma reunião do conselho no mês. Com isso, osque são de R$ 10 milsubir respectivamente paraApesar de ter se colocadoe até dito que acabaria com eles, o governadorargumenta considerar. Por isso vetou artigo que proibia os secretários de receber jetons e articulou a manutenção de sua decisão no Legislativo. Ainda em campanha, o então candidato chegou a prometer que os secretários não receberiam salários.Ao vetar a proibição aos jetons depois de eleito, Zema editouo acúmulo com a remuneração, que é de R$ 10 mil brutos,Legalmente, o valor já é oequivalente ao salário de desembargadores do Tribunal de Justiça.Em nota, oinformou ter editadode participação dos secretários nos conselhos e que, entre elas, está previsto que a remuneração “do funcionalismo estadual”.A assessoria destacou que as indicações são feitas pelos acionistas (o governo é majoritário na Cemig e figura na ata como responsável pela indicação dos secretários) e aprovadas pelos conselhos.“O que é pagodo Governo, ou seja, não sai do caixa do Tesouro Estadual, pois os valores estão previstos no orçamento das empresas, que são de economia mista. Não se trata, portanto, de tema sobre o qual o Poder Executivo exerça autonomia. Portanto, cabe às empresas estatais prestarem informações sobre o tema”, informou em nota o governo de Minas.Segundo o governo, ossão publicados no site da. Nele, por enquanto, constam jetons de R$ 2.723,33 para os secretários Gustavo Barbosa e Marco Aurélio Barcelos, por participação no conselho do BDMG.