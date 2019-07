Zema indica secretários para conselho com jetons de R$ 13,7 mil

Em meio à análise da Assembleia Legislativa do veto do governado Romeu Zema (Novo) que libera o pagamento de jetons aos secretários pela participação em conselhos, o Executivo indicou mais cinco titulares das pastas para ocuparem assentos no colegiado fiscal da Cemig. A assembleia extraordinária para confirmar os nomes foi marcada para 7 de agosto.





Sem acordo sobre veto

Os secretários da, dae dee Mello Jacometti foram indicados como membros efetivos do conselho fiscal da Cemig. Já o secretário doe o deforam indicados como suplentes.A remuneração é depara os efetivos e depara os suplentes, valores que são pagos integralmente mesmo se não houver nenhuma reunião do conselho no mês. Com isso, os salários vão respectivamente a R$ 23,7 mil e 20,9 mil.O governadorda Assembleia que proibiria o pagamento depela participação nos conselhos de empresas públicas como forma deNa ocasião, Zema argumentou que considerar baixa a reuneração da equipe e editou decreto limitando o acúmulo com a remuneração, que é de R$ 10 mil brutos, aque é o teto estadual, equivalente ao salário de desembargadores do Tribunal de Justiça.A Assembleia ainda não tem acordo para manter ou derrubar o veto de Zema. O líder do governotrabalha para a manutenção da decisão do Executivo, mas ainda não tem garantidos os votos suficientes. Sevotarem contra o governo, o veto será derrubado e ficará proibido o pagamento dos jetons, colocados como necessários pelo Executivo.Os secretáriosjá haviam sido indicados para compor conselhos remunerados também nocom mandatos até 2020. Por eles, são mais R$ 4,3 mil no contracheque.Outros dois secretários já haviam sido indicados para compor conselhos que iriam ampliar seus salários: a de educação,para os conselhos fiscais da, e o de Governo,, para a Light. A cadeira nas empresas, que estão entre as principais do setor energético do país, lhes renderá respectivamente mais R$ 16,3 mil e R$ 8,3 mil.