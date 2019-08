(foto: Renato Cobucci/Imprensa MG )

servidores de Minas Gerais vão receber a primeira parcela do salário de agosto, referente ao mês trabalhado de julho, na próxima sexta-feira (9), quatro dias antes do previsto. A medida foi anunciada pelo governador Romeu Zema (Novo) nesta quarta-feira (7), por meio das redes sociais.



Olá pessoal, informo que, atendendo pedido dos servidores públicos do Estado, fizemos um grande esforço e todo funcionalismo público irá receber a primeira parcela do salário desse mês nessa sexta-feira, dia 9. pic.twitter.com/kgn0zEAByd %u2014 Romeu Zema (@RomeuZema) August 7, 2019

18:11 - 06/08/2019 Pesquisa mostra que 61,6% aprovam governo de Romeu Zema Dia dos Pais, comemorado neste domingo (10). "Recebemos muitas reclamações de funcionários que gostariam de receber a primeira parcela antes para poderem presentear os seus pais, o que eu concordo totalmente e solicitei que a Secretaria da Fazenda fizesse o possível. É o mínimo que podemos fazer por vocês", afirmou o governador em vídeo. Em post publicado em sua conta no Twitter, Zema disse que tomou a decisão após pressão dos servidores, que alegaram que os proventos seriam pagos após o, comemorado neste domingo (10). "Recebemos muitas reclamações de funcionários que gostariam de receber a primeira parcela antes para poderem presentear os seus pais, o que eu concordo totalmente e solicitei que a Secretaria da Fazenda fizesse o possível. É o mínimo que podemos fazer por vocês", afirmou o governador em vídeo.





De acordo com cronograma divulgado no site oficial do governo, nesta sexta-feira, servidores da saúde e da segurança pública receberão até R$ 3 mil. Os demais trabalhadores - entre ativos, inativos e pensionistas - ficarão com depósitos de até R$ 2 mil.





A previsão de pagamento da segunda parcela do salário permanece inalterada: 27 de agosto, para todo o funcionalismo estadual.