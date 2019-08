Governo de MG conclui pagamento de agosto a servidores nesta sexta-feira

Cidade Administrativa, sede do governo de Minas (foto: Tulio Santos EM / D.A Press. )

O restante dosmineiros recebe nesta sexta-feira (23) a segunda e últimado, relativo ao mês trabalhado em. O depósito doserá feito nas contas dois diasdo pagamento para os profissionais da, que receberam na quarta-feira (21).Neste mês, aanunciada inicialmente foinas duas datas.A primeira parcela, que seria no dia 13, foi paga no dia 9 atendendo a pressão do funcionalismo, que pediu para receber antes do. Como nos meses anteriores, os policiais militares e civis, bombeiros e agentes de segurança receberam R$ 3 mil enquanto as demais categorias tiveram direito a R$ 2 mil.A segunda data foi marcada inicialmente para 27, mas conforme anunciado na terça-feira (20), foi antecipada para os dias 21 (quarta-feira) para a segurança, com a conclusão nesta sexta-feira (23).