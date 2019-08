Pesquisa mostra que 61,6% aprovam governo de Romeu Zema

(foto: Sidney Lopes/EM/D.A Press)

Nova pesquisa de avaliação do governador de Minas, Romeu Zema (Novo), mostra que 61,6% dos pesquisados aprova a administração dele até aqui. Já outros 32,7% não estão satisfeitos e desaprovam a gestão. Outros 5,7% não sabem ou não opinaram.





O levantamento foi feito pelocom 1.810 eleitores com 16 anos ou mais em 82 municípios do estado entre os dias 28 de julho e 02 de agosto. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e margem de erro de 2,5 pontos percentuais para ou para menos.





A pesquisa ainda demonstrou que o índice dos que aprovam subiu de 59,8%, em março, para 61,6%. em agosto. A desaprovação também teve uma leve alta saindo de 32,5% em março para 32,7% atualmente. Não sabem ou não opinaram antes eram 7,7% e agora 5,7%.





O levantamento ainda mediu o nível de satisfação dos eleitores e verificou que 7,2% consideram ótima a administração de Zema, outros 35,1% a classificam como boa. Somadas as percepções de ótimo e bom 42,3% dos pesquisados tem avaliação positiva de Zema. A pesquisa ainda revelou que 32,3% consideram regular a gestão do governador do Partido Novo.





Por outro lado, 12,5% avaliaram como ruim a administração até aqui e 9,9% tem percepção péssima dele à frente do Palácio Tiradentes. Da mesma forma, se somarmos ruim e péssima a avaliação negativa fica em 22,4%. Não sabem ou não opinaram somam 3%.





Expectativa





A pesquisa feita pelo Instituto Paraná ainda demonstrou que a maioria dos eleitores (46,2%) considera que a administração de Romeu Zema será igual as outras. Mas para 27,1% será melhor e outros 20,3% avaliar que será pior. Não sabe ou não opinou soma 6,4%.



Conhecimento





No entanto, a pesquisa ainda verificou que o desconhecimento ainda marca a visão dos eleitores sobre a gestão de Romeu Zema. Isso porque ao serem perguntados sobre o conhecimento das obras, medidas administrativas e benefícios realizados 83,7% não souberam citar nenhuma medida. Apenas 16,3% tinham ciência de algo feito pela administração estadual até então.





Na mesma linha, 77,8% dos entrevistados não souberam apontar falhas ou erros de Zema ao longo dos primeiros sete meses de governo. Neste caso, 22,2% souberam citar algo que não aprovaram nas atitudes.





A maioria dos entrevistados, 65,3%, não se sente informado sobre as ações e iniciativas do governo de Minas. Apenas 34,7% disseram que consideram cientes das ações estaduais.









Avaliação de Jair Bolsonaro









A pesquisa do Instituto Paraná também verificou a avaliação do presidente Jair Bolsonaro (PSL). No caso federal, 53,7% aprovam o atual governo e 41,5% desaprova Bolsonaro. Os que não sabem ou não opinaram totalizam 4,8%.





Em março 54,7% aprovavam o presidente, mas o percentual teve leve queda e ficou em 53,7%. Já os que desaprovam Bolsonaro em março somavam 38,6% e em agosto subiu para 41,5%. Não sabem ou não opinaram saiu de 6,6% e está agora em 4,8%.