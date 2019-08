Retorno em ritmo de férias na Assembleia de Minas, com ataques a Zema

(foto: Willian Dias/ALMG)

Com duração de pouco mais de 1 hora e presença de apenas um terço dos deputados no Plenário, o retorno das atividades na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) foi em ritmo de férias nesta quinta-feira (1).



Mesmo em sessão curta, houve tempo para que alguns deputados presentes fizessem críticas ao governador Romeu Zema (Novo).



Na sessão – que começou às 14h 20 e terminou às 15h37 e contou com a presença de 28 dos 77 deputados no Plenário – foram aprovados requerimentos solicitando a convocação de uma reunião especial para comemorar o Dia do Soldado, em 25 de agosto, outra reunião para comemorar a Independência do Líbano e uma outra para a entrega do título de cidadão honorário de Minas ao médico Carlos Eduardo Guimarães Leão.



Segundo a assessoria de imprensa, 40 deputados estiveram presentes na Casa, incluindo nas comissões.



"Cara de pau"



Entre os oito deputados que falaram durante a sessão, três fizeram críticas ao governador Zema. Alencar da Silveira Júniro (PDT) afirmou que o governador é “cara de pau” ao dizer que ele é o responsável pelos investimentos em energia solar anunciados nesta semana sem citar o trabalho de deputados nos últimos anos para conseguir os recursos.





“Fico abismado quando vejo o governador anunciar investimentos de R$ 21 bilhões para Minas Gerais em energia eólica e diz que 'eu estou trazendo para Minas'. Mas que cara de pau. Não lembrou que esse projeto começou na Assembleia, com muitas conversas com empresários do setor”, criticou Alencar.Na quarta-feira (31), Zema anunciou o investimento bilionário em geração de energia fotovoltaica na região Norte do estado. A ampliação dos projetos dacontará com aportes deaté 2023 e permitirá uma capacidade de geração energética de mais de 7.200 megawatts.A deputadacobrou mais investimentos na área da educação e afirmou que o governo de Minas não fez nada pelo setor nos primeiros seis meses. “Estranha a postura do governo ao diminuir a oferta de educação integral sob justificativa financeira. Não é questão de falta de recurso, mas do dinheiro total que entra não estão sendo aplicados os 25% na educação”, criticou a petista.Outro que atacou Zema no Plenário logo no retorno das atividades foi, que repercutiu a nomeação de 102 superintendentes pelo governo de Minas aceitando indicações de deputados.“Quero deixar claro que eu não fiz escolha nenhuma de superintendente e não indiquei ninguém nesse governo. Vamos cobrar do governador a retomada do pagamento no quinto dia útil”, afirmou Rodrigues.

Privatizações e ajuste fiscal



Neste semestre a principal discussão na Casa será a adesão de Minas Gerais no programa de recuperação fiscal junto ao governo federal. O governador Zema aponta a participação do estado no programa como única forma de equilibrar as finanças mineiras e voltar a pagar o funcionalismo em dia.



No entanto, parlamentares avaliam que o governo estadual terá dificuldades para aprovar contrapartidas exigidas pela União, como a privatização de estatais, entre elas Cemig, Copasa e Codemig.