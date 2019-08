Governo anuncia MP que torna obrigatória antecipação de metade do 13º de aposentados

(foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

O secretário especial de Previdência do Ministério da Economia, Rogério Marinho, informou na noite desta segunda-feira que os aposentados passarão a ter metade do 13º salário pago de forma antecipada. Segundo ele, o presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória tornando o adiantamento obrigatório.





“O presidente Jair Bolsonaro assinou uma MP que permite antecipação de 50% dos benefícios relativos a aposentadorias e pensões por todo Brasil. Esse é um ato importante porque, ao mesmo tempo que vai alavancar a economia brasileira, são R$ 21 bilhões, transforma uma política de governo em política de estado”, afirmou Marinho aos jornalistas.





Ainda de acordo com o secretário, terão direito ao benefício, que deve ser pago em agosto de cada ano, todos os aposentados do INSS, além de beneficiários dos auxílios doença, acidente, reclusão e também pensão por morte.





O pagamento, segundo as regras editadas pelo governo, ocorrerá junto com o benefício do mês de agosto. A medida provisória deve ser publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União (DOU).