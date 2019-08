De meme a embaixador do Turismo: quem é o novo indicado de Bolsonaro

Richard Rasmussen apresentou programas em várias emissoras de TV (foto: Sabrina Martins/Divulgacao )

O apresentador, conhecido pelo famoso meme da(veja vídeo abaixo), é o novo. O nome foi anunciado na noite dessa sexta-feira pelo presidente, que divulgou uma apresentação do mais recente quadro do seu governo no, "com muita honra".No vídeo produzido, Richard, que é biólogo, diz que vai apresentar as opções deno país e destaca florestas tropicais e o. Afirma ainda que sua missão é tirar o turista estrangeiro do “” do turismo no Brasil.Em texto no Facebook, Rasmussen disse que lhe foi dada uma, comono Brasil, e adiantou que cedeu, sem cobrar, imagens captadas em 17 anos. Ainda segundo ele, isso foi feito “sem qualquer remuneração pela nomeação”.Raimund diz sere capaz de representar. “Nenhum outro governo pensou na minha pessoa. Nenhum outro governo aproveitou-se do meu conhecimento”, afirmou.O biólogo e também economista apresentou programas na TV, nos quais fazia explorações em ambientes selvagens e exibia animais exóticos, mas também acabou virando notícia por conta deEle foi acusado por pescadores de pagar para que matassem umem frente às câmeras para poder exibir as imagens depois.Em maio de 2017, o Portal Uol informou que ele acumulava oito autuações noe era visto pelo órgão como um criminoso ambiental. Ele nega as acusações.O novo embaixador ganhou ainda mais fama com um vídeo em que aparece enfrentando o fenômeno dano Amapá. Depois de apresentar com orgulho a atração em maio de 2016, ele saiu correndo e acabou virando meme.O anúncio do novo embaixador, que se apresenta nas redes sociais como “”, repercutiu na internet e foi assunto no Twitter.Enquanto alguns relembraram os memes e as acusações contra eles, outros avalizaram a escolha de Bolsonaro.