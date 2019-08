Pesquisa mostra que disputa por prefeitura de Itabirito está acirrada

(foto: Elza Fiuza/Agencia Brasil )

No próximo domingo os eleitores de Itabirito, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, voltam às urnas para escolher novo prefeito. Pesquisa de intenção de voto divulgada nesta sexta-feira pelo instituto Quaest mostra que a disputa está acirrada com pequena vantagem para o primeiro colocado.





O prefeito interino e ex-presidente da, está em primeiro com 40% das intenções de voto. Nacom 31% das intenções. Completa a pesquisacom 3%.





Ainda de acordo com o levantamento, brancos ou nulos somam 11% e os que não sabem ou não responderam totalizam 15%. O levantamento tem margem de erro de 5,6 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Considerando a margem de erro, a disputa pode estar tecnicamente empatada.



Os números verificados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo Nº MG-08758/2016. Foram ouvidos 300 eleitores da cidade nos dias 27 e 28 de julho.



Novas eleições



No próximo domingo, segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), 40.299 eleitores terão que escolher novo prefeito. Isso porque a chapa eleita em 2016 foi cassada pela Justiça Eleitoral por abuso de poder econômico e captação ilícita de recursos na campanha.



O ex-prefeito Alexander Silva Salvador de Oliveira e o vice Wolney Oliveira perderam os cargos por terem recebido doações de pessoas jurídicas que prestam serviço de transporte na cidade. “Para tanto, as doadoras teriam usado de seus funcionários, sócios e parentes de sócios para doações. A legislação eleitoral proíbe a doação de empresas para campanhas”, informa o TRE.





Ainda de acordo com dados do TRE, “124 seções eleitorais – sendo 11 com acessibilidade, as chamadas seções de fácil acesso -, distribuídas por 42 locais de votação. Serão utilizadas 124 urnas eletrônicas e 15 de contingência, que são aquelas que ficam preparadas para o caso de alguma urna precisar ser substituída. Para organizar os trabalhos nas seções eleitorais, serão necessários 496 mesários”.