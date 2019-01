Prefeito de Itabirito é cassado pelo TRE

O prefeito Alex Salvador foi cassado junto com o vice-prefeito por captação ilícita de recursos (foto: Reprodução Facebook)

Eleitos com quase 57,8% dos votos, o prefeito de Itabirito Alexander Silva Salvador de Oliveira, conhecido como Alex Salvador (PSD), e o vice Wolney Pinto de Oliveira (DEM) tiveram os mandatos cassados por unanimidade na noite dessa segunda-feira pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG). Com a decisão, que anula mais da metade da votação do pleito de 2016, a Justiça Eleitoral vai convocar novas eleições para a cidade da Região Metropolitana. Isso só ocorrerá depois de esgotados os recursos.Para os magistrados do TRE, o prefeito cometeu abuso de poder econômico e captação ilícita de recursos na campanha. O relator do caso, juiz Nicolau Lupianhes, entendeu que ficou comprovado por meio de prova testemunhal e documental um “ esquema de triangulação bem organizado e ilícito. No julgamento, foi mantida a decisão do juiz de primeira instância em relação à cassação dos mandatos e para tornar inelegíveis os políticos e os doadores da campanha.Segundo a ação proposta pelo Ministério Público Eleitoral, a chapa recebeu doações de pessoas jurídicas. No caso, foram empresas que prestam serviço de transporte em Itabirito.Funcionários, sócios e parentes das empresas teriam sido usados para fazer as doações.De acordo com o TRE, os cassados permanecem nos cargos até o julgamento dos embargos de declaração. Somente após esta fase será determinada a execução da sentença e a Justiça Eleitoral convocará novas eleições.Enquanto não houver outro pleito, a cidade será governada pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Arnaldo (MDB).A Prefeitura de Itabirito foi procurada pelo EM mas ainda não se manifestou sobre a decisão.