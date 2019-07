Bolsonaro diz que está cada vez mais apaixonado por Trump

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira que seu sentimento pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está cada vez mais intenso. “Depois daquele elogio do Trump de ontem, estou cada vez mais apaixonado por ele”, afirmou. A declaração foi dada após a troca da guarda presidencial na tarde de hoje.





Nessa terça-feira, Donald Trump disse ter “” com oe com o presidente Jair Bolsonaro, a quem o americano chamou de “um homem fantástico”, que tem “uma família maravilhosa” e está fazendo “um grande trabalho” ao governar o país.





A fala do presidente dos EUA ocorreu ao elogiar a indicação no filho do presidente, deputado Eduarso Bolsonaro, para a embaixada do país norte-americano.





Hoje à tarde, Bolsonaro se reuniu com o secretário de Comércio dos EUA, Wilbur Ross, para tratar das relações comerciais entre os dois países.



“Recebi hoje (quarta) o secretário de Comércio dos EUA, Wilbur Ross. Discutimos formas de aumentar a cooperação, o comércio e os investimentos entre nossos países, que estão em enorme sintonia. A aproximação entre Brasil e EUA trará grandes benefícios para nossos povos”, escreveu Bolsonaro após o encontro em sua conta no Twitter.