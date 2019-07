Presidente da OAB aciona STF para Bolsonaro explicar morte do pai dele

(foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

O presidente da, protocolou na tarde desta quarta-feira uma ação pedindo que oexplique as declarações que deu a imprensa em que afirma que sabe como, pai de Felipe,durante o período da. Na segunda-feira, para atacar o presidente da OAB, Bolsonaro disse que poderia contar como Fernando havia desaparecido.“Ao insinuar que o genitor do Requerente não foi vítima de desaparecimento forçado pelo regime ditatorial, o Exmo. Sr. Jair Bolsonaro ou esconde informações ou divulga informações falsas em detrimento da honra subjetiva e objetiva de Fernando de Santa Cruz, do Requerente e de seus familiares, atraindo, assim, os tipos penais de que tratam os arts. 138, § 2o, e 140 do Código Penal”, afirma Felipe na ação.





Felipe Santa Cruz ainda ressalta que esta não é a primeira vez que a memória de seu pai é atacada por Jair Bolsonaro e pede na ação que Jair Bolsonaro esclareça se tem efetivamente conhecimento das circunstâncias, locais, fatos e nomes das pessoas que causaram o desaparecimento do pai do presidente da OAB. Além disso, das formas como tomou conhecimento e, caso as respostas forem positivas, quem são os autores e porque ele não os denunciou anteriormente. Por fim, ele ainda pede que seja esclarecido onde se encontra o corpo de Fernando Santa Cruz.



Na segunda-feira, Bolsonaro afirmou que poderia “contar a verdade” sobre a morte de Fernando Santa Cruz e depois apresentou uma versão sobre o fato que não tem respaldo em informações oficiais, inclusive, das próprias forças militares. Ele ainda afirmou que os autores da morte seriam integrantes de uma organização de esquerda, a Ação Popular, responsável pelo assassinato. O Fato não está descrito nem mesmo nos relatos dos militares.



Ontem Bolsonaro voltou a recorrer ao expediente de dar declarações que não se sustentam nos fatos históricos comprovados. Segundo ele, não existem documentos que possam comprovar como se deu a morte do pai do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, durante a ditadura militar, e questionou a veracidade dos documentos produzidos pela Comissão Nacional da Verdade, criada durante o governo da presidente Dilma Rousseff.



O Palácio do Planalto ainda não se manifestou.