Trump elogia Eduardo Bolsonaro e aprova nome dele para embaixada nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou Eduardo Bolsonaro e disse que aprova seu nome para a embaixada americana. A declaração aconteceu na manhã desta terça-feira, 30, em resposta a uma pergunta durante entrevista nos jardins da Casa Branca, antes de embarcar em um helicóptero.









Ao ser questionado se a indicação não configura nepotismo, o presidente americano disse: "Não, eu não acho que é nepotismo porque o filho ajudou muito na campanha. O filho dele é extraordinário, ele realmente é. Eu acho que é uma grande indicação, eu não sabia disso", revelou.





Ainda na entrevista, Trump fez elogios ao presidente Jair Bolsanaro. "Eu tenho um ótimo relacionamento com o Brasil. Eu tenho um relacionamento fantástico com o seu presidente. Ele é um grande cavalheiro. Dizem que ele é o Trump do Brasil. Eu gosto disso, é um elogio. Eu acho que ele está fazendo um ótimo trabalho. É um trabalho duro, mas acho que seu presidente está fazendo um trabalho fantástico. Ele é um homem maravilhoso com uma família maravilhosa".





Indicação





O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, confirmou na última sexta-feira, 26, que o Brasil enviou ao governo americano um "agrément" (pedido diplomático) como parte da oficialização do filho do presidente no posto. O chanceler demonstrou convicção de que a nomeação será aceita pelos EUA.