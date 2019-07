'Vou mandar prender maconheiro na praia', diz governador do Rio

(foto: Wilson Dias/Agência Brasil)



"Quem estiver fumando maconha na praia, eu vou prender". A diretriz é do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Segundo a colunista do jornal Extra, Berenice Seara, a frase foi dita na manhã desta terça-feira (30) a Marcelo Crivella (PRB) durante um encontro do político com prefeitos, realizado no Palácio da Guanabara.



Questionada sobre a legalidade da medida, a assessoria do governador informou que ele está ciente do que diz a Lei. "Até mesmo por ser juiz. A fala do governador não tem essa conotação de burlar a legislação. Ela manda conduzir à delegacia. Foi isso que ele quis dizer", explica Leonardo Zanelli, coordenador de imprensa do Governo do Rio de Janeiro.