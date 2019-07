Bolsonaro diz confiar 100% em Moro e que este não fará 'nada que a lei impeça'

(foto: Jose Cruz/Agência Brasil )

O presidentereforçou neste sábado, 27, seuao ministro da Justiça,, mas disse que a decisão sobre uma possívelno obtidas pelo inquérito daque investiga ade aparelhos de telefone celular de autoridades pornão cabe ao ex-juiz."A decisão de possível destruição (de provas) não é dele (Moro)", disse Bolsonaro a jornalistas, após participar de cerimônia na Vila Militar, em Deodoro, zona oeste do Rio. "O Moro não fará nada que a lei não o permita fazer. Agora, foi uma invasão criminosa", completou.Bolsonaro voltou a dizer que estava tranquilo com a possível invasão de seu telefone porque não havia nada de reservado ou confidencial em suas conversas telefônicas."Invadir a privacidade das pessoas, quebrar sigilo sem autorização judicial também é crime. E ao quebrar sigilo sem autorização judicial privilegiar um órgão de imprensa também é crime. Publicar informações mentirosas e depois mesmo sabendo que foram mentirosas não se retratar é um crime também", defendeu o presidente.Bolsonaro disse que confia 100% em Moro, negou que a permanência do ex-juiz no cargo de ministro da Justiça possa estar sob risco e defendeu o desempenho ele quando esteve à frente dos julgamentos da Operação Lava Jato em Curitiba.