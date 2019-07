Justiça pede bloqueio de contas dos suspeitos de hackear Moro e outras autoridades

O magistrado também decidiu prorrogar por mais cinco dias a prisão temporária dos quatro suspeitos (foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil) 10ª Vara Federal de Brasília decretou, na noite desta sexta-feira (26), o bloqueio de ativos dos quatro suspeitos que foram alvo da Operação Spoofing, e que teriam sido responsáveis por hackear os celulares de várias autoridades brasileiras, entre elas, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro. , na noite desta sexta-feira (26),, e que teriam sido responsáveis por hackear os celulares de várias autoridades brasileiras, entre elas,

Ainda conforme a reportagem, Vallisney acolhe pedido do Ministério Público Federal, que ressaltou que ainda não conseguiu obter o conteúdo dos celulares de dois dos presos, Gustavo e Suelen, tampouco tiveram acesso às contas de bitcoin que ambos possuem, de forma que a liberdade os permitiria movimentar dinheiro.

A Polícia Federal informou que Gustavo Henrique Elias Santos se recusou a falar sobre as corretoras de bitcoins que operam suas carteiras neste mercado. Em representação, a PF também afirma que ele não conseguiu provar a origem lícita dos R$ 99 mil apreendidos em sua residência com Suelen, apesar de ter dito que as cédulas são fruto de seus investimentos.

O magistrado também decidiu prorrogar por mais cinco dias a prisão temporária dos quatro suspeitos.