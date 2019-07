Prisão temporária de hackers será prorrogada, dizem advogados

(foto: Reproducao Gustavo Henrique Elias Santos e Walter Delgatti Neto)

dos quatro suspeitos de teremde pelo menos 1.000 pessoas, entre as quais o presidente, já teriam sido comunicados pelaque, entre hoje e amanhã, será expedido a prorrogação da prisão temporária de todos osda PF, após ouvir os quatro presos, é de que se trata de um grupo "extremamente preparado e perigoso e que ainda não se esgotaram todas as suspeitas que ainda precisam ser sanadas pela PF", segundo avaliação dos investigadores.O inquérito é mantido eme está sendo conduzido pelo delegado, que, em 2005 e 2006, presidiu o inquérito do mensalão.Na tarde desta sexta-feira, 26, o advogado Ariovaldo Moreira, que defende dois dos presos, admitiu que não conseguirá soltar seus clientes e que vai entrar com pedido de revogação da prisão.Ariovaldo é advogado do DJ Gustavo Henrique Elias Santos e da sua mulher, Suelen Priscila Oliveira. Além deles, foram presos Walter Delgatti Neto e Danilo Marques."Estou convicto da inocência dos meus clientes e que eles não se envolveram nessa empreitada criminosa", disse o advogado.