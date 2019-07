Comissão processante vota cassação de Cláudio Duarte na terça-feira

Cláudio Duarte é acusado de ficar com parte do salário dos funcionários do seu gabinete, numa prática conhecida como ''rachadinha'' (foto: Bernardo Dias/CMBH)

O parecer pelado vereador de Belo Horizonte(PSL) será votado na terça-feira, dia 30, às 10h, na Comissão Processante dade Belo Horizonte, por quebra de decoro.O relator do documento, o vereador Mateus Simões (Novo), protocolou no final da tarde desta terça-feira o relatório em que encaminha pela perda do mandato do parlamentar.Além da acusação de “”, motivo que levou o parlamentar a ficare também afastado do, Simões aponta que, ao longo das investigações, foram verificados outros problemas.“Contradição entre manifestações do vereador nas declarações perante a polícia e perante a comissão, o que significa que ele mentiu em procedimento público e a prisão por ordem judicial em virtude de investigações relacionadas ao mandato”, afirmou.Na sequência da votação na comissão processante, uma reunião plenária extarordinária será convocada para que o parecer seja votado pelos vereadores.A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu em 22 de maio o inquérito policial que apurou o desvio de recursos públicos por Cláudio Duarte. Ele foi preso temporariamente em 2 de abril e deixou a Penitenciária Nelson Hungria 10 dias depois.O parlamentar chegou a ficar 60 diasda Câmara a pedido da Justiça. Em depoimento à comissão, em 10 de junho, Duarte negou a existência do esquema em seu gabinete. Ele alegou que sua prisão e o processo que responde na Câmara são fruto de uma ação arquitetada por outro vereador da Casa.No entanto, afirmou que diante da gravidade e da periculosidade do adversário, ele preferia não revelar o nome para evitar perder “a paz” e a própria vida.O esquema foi denunciado por um dos assessores do parlamentar, Marcelo Caciano, a quem o vereador atribui todas as irregularidades apontadas pela polícia.Entre elas a de que um dos funcionários recebia em folhamas era repassado apenas R$ 1 mil a ele mensalmente. O vereador contou que ao tomar conhecimento da situação exonerou o funcionário Sérgio Reis, que, por sua vez, disse que o cartão ficava com Marcelo. Mas, o assessor, ao ser informado que também seria desligado o ameaçou.