Helicóptero da FAB foi usado por parentes de Bolsonaro para ir ao casamento de Eduardo

Em vídeo postado no Facebook, familiares do presidente Jair Bolsonaro apareceram usando o Helicóptero da Presidência da República para viajar até o Rio de Janeiro, onde aconteceria o casamento do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL) com a psicóloga Heloísa Wolf, em maio deste ano.









Umdodivulgou a filmagem que mostra ele e outras pessoas, todas com roupa de festa, embarcando em um helicóptero da





O Gabinete de Segurança Institucional informou que “por razões de segurança” decidiu que o “presidente e familiares fossem transportados em helicópteros da Força Aérea Brasileira”. Já que o casamento estava marcado no bairro de Santa Tereza, eles passariam por algumas comunidades perigosas.





Além disso, cita a Lei 13.844, que diz: “Entende-se por viagem presidencial em território nacional os deslocamentos, para diferentes localidades no País, do Presidente ou do Vice-Presidente da República e respectivas comitivas”. Assim, não estaria especificado quem pode se deslocar em aeronaves da Presidência e em quais ocasiões.