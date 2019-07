Bolsonaro pode continuar usando o slogan de campanha nas lives na internet (foto: Jose Cruz/Agência Brasil )

O nome deestá oficialmentepara ser usado pelo presidentecomo parte donas lives que faz na internet. Pelo menos enquanto não houver outros questionamentos.O despacho garantindo a "permanência" é do, que decidiu nessa quinta-feira (25) extinguir uma ação popular que pedia que o político parasse de usar a frase “” nos seus pronunciamentos semanais. Mas o questionamento e a decisão nada tiveram a ver com o fato de o estado serO resultado na segunda instância confirmou o que já havia entendido sentença da: o processo foi julgado extinto sem solução de mérito por “”.A juíza considerou que ade questionamento foi, mas também não condenou a autora da ação a pagar custas judiciais por entender quena ação.A explicação para exinguir o feito judicial, tanto da primeira como da segunda instância, foi que adeve servir para pedir a anulação ou declaração de nulidade de “ou entidade”.Pela, o processo também poderia ser sobre atos relativos à, danos ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico ou cultural. “Ou seja, sua finalidade é a invalidação de atos concretos que tenham lesado o patrimônio público”, registram as decisões.Segundo o voto relatório do, a autora da ação, uma professora de Curitiba, pede que Bolsonaro se abstenha de usar oque o elegeu presidente, sob pena de ser multado.De acordo com ela, a expressão violaria o, já que a frase traz adele. A autora alega que o administrador público não pode usar o cargo para se promover pessoalmente ou ao partido eleitoral e aponta que a frase foi o principal slogan dele na disputa eleitoral.