Dallagnol deu palestra para empresa citada na Lava-Jato, revela site

Deltan Dallagnol (foto: Albari Rosa/Gazeta do Povo)

O Procurador da Repúblicarecebeu por uma palestra R$ 33 mi de uma firma do setor de tecnologia, a Neoway, que é citada em um acordo de delação premiada feito comaA informação é do jornal Folha de S.Paulo e do site The Intercept Brasil, publicados nesta sexta-feira, com base em supostas mensagens trocadas entre Dellagnol, outros procuradores e o ex-ministro SérgioA Neoway, que contratou Dellagnol, foi mencionada pela primeira em um chat de conversas envolvendo o próprio Dellagnol e outros, em 2016, dois anos da palestra proferida pelo coordenador da força-tarefa da Lava-Jato em Curitiba, no Paraná.Ainda de acordo com as apurações da Folha de S.Paulo e The Intercept Brasil, Dellagnol também aproximou ade procuradores para que produtos da empresa pudessem ser usados em um trabalho da força-tarefa.Além disso, Dellagnol gravou umfazendo propaganda das ferramentas tecnológicas desenvolvidas pela Neoway.Conforme a Folha de S.Paulo, Dellagnol negou qualquer ilícito em sua conduta, afirmando que não sabia, quando aceitou fazer ae gravar o vídeo, que a empresa estava envolvendo em acordo de delação premiada na Lava-Jato.