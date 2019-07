Lista de autoridades hackeadas inclui Bolsonaro, Maia, Alcolumbre e Dodge

Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, respectivamente presidentes da Câmara e do Senado (foto: Minervino Junior/CB/D.A Press)

Além de nomes como os dos ministros(Justiça) e(Economia), como anunciado na quarta-feira (24/7), adeque tiveram osinclui também o presidente da República,; a procuradora-geral da República,; e os presidentes da Câmara,(DEM-RJ), do Senado,(DEM-AP), e do Superior Tribunal de Justiça (STJ),As informações são da. Os autores da invasão, segundo a corporação, são os suspeitos presos na última terça-feira (23/7), em São Paulo, durante a. Em nota, o Ministério da Justiça informou que Bolsonaro foi "devidamente comunicado" sobre o fato, por uma "". Mais cedo, o presidente disse que não trata de temas sensíveis pelo celular. "Perderam tempo comigo", garantiu.Segundo a PF, apesar da invasão, nenhum dado teria sido coletado do aparelho de, de acordo com investigadores. O deputado afirmou quedade nomes."Num dia, eles prendem acusados de hackear as pessoas e, no dia seguinte, vazam os nomes de todo mundo que foi vítima.", afirmou o presidente da Câmara ao site do jornal Estado de S. Paulo. Para Maia, a PF deveria zelar pelo sigilo das investigações.Já o, na tarde desta quinta-feira (25/7), pelo ministro Moro, de que está na lista de autoridades hackeadas. Alcolumbre e Dodge também teriam sido vítimas.. A Polícia Federal suspeita de que pelo menos mil contas diferentes do aplicativo Telegram tenham sido hackeadas. Isso por conta da quantidade de atalhos para perfis de juízes, jornalistas, delegados e políticos que foram encontrados no desktop do computador de um dos suspeitos.Os investigadores aguardam o avanço das diligências para confirmar a amplitude do ataque.