Casa de vereador é alvo de tiros e ele acusa políticos em Vespasiano: 'Cambada de ratos'

(foto: Reprodução/Youtube )

em, na(PSDB) fez uma transmissão ao vivo pelo, na noite dessa quarta-feira (24), na qual diz que seu 'gabinete' foi alvo dee que o crime teve motivação política.No, ele mostra asno portão de sua casa – onde também funcionaria o escritório – e as viaturas policiais que chamou para registrar a ocorrência e provoca: “Pode vir cá dar tiro onde cês quiser, dá ni mim (sic), não dá em portão da minha casa não. Cambada de corrupto”.Ederaldo Boffo diz estare que não vai parar seu trabalho. No vídeo ele credita o ataque a. O vereador disse que o recado é para“Quem vai me parar é só”, diz mostrando na sequência os tiros.Segundo o boletim de ocorrência, Ederaldo estava dentro da casa, onde fica também o gabinete, quando escutou os disparos que acertaram o portão e o muro. Foram achados seisde arma de calibre 380 e os militares chegaram a perseguir, sem sucesso, os supostos autores, que fugiram de moto.O caso foi registrado como dee encaminhado à 3ª Delegacia de Polícia Civil de Vespasiano para investigação. A PC informou que está levantando elementos para identigicar autoria e motivação.Procurado pelo, o vereador disse que ase os tiros teriam ocorrido porque ele está fazendo umae pagando com o próprio dinheiro. Ele afirma ter recebido cartas e áudios com ameaças.No vídeo, o parlamentar também alega que a, que éna cidade, foi ameaçada de demissão que pessoas estariam tentando corrompê-lo.Em nota, anegou qualquer vinculação com o atentado. “A Prefeitura de Vespasiano, através da Procuradoria Geral do Município, informa que os fatos narrados não têm vinculação com a administração pública municipal. Os mesmos são de natureza policial, que deve apurar e investigar. Quanto ao cargo da filha do vereador, é de livre nomeação e exoneração. Sendo assim, pode ser nomeado e exonerado a qualquer tempo”.