Ministro recebe hoje lideranças dos caminhoneiros para evitar greve nas estradas

Representantes da indústria e do agronegócio disseram a Tarcísio de Freitas que valor de frete deve ser negociado

, terá pela frente, nesta quarta-feira (24)e, um dos maioresdesde que assumiu o posto.No final da manhã, ele terá uma, que ameaçam deflagrar uma nova paralisação caso não tenham atendidas as reivindicações porOs transportadores autônomos estão, entre outros pontos, com a Resolução nº 5.849/2019 da Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), que estabeleceu preços mínimos para os fretes. A tabela foi temporariamente suspensa para evitar o acirramento de ânimos entre a categoria, enquanto o governo busca encontrar uma solução para o problema.A decisão de suspender a planilha de custos, entretanto, obrigou Freitas a se engajar com o outro lado da moeda. Nessa terça-feira (23, ele se reuniu com representantes da, que não abrem mão da resolução, por considerá-la tecnicamente adequada e suficiente para permitir a negociação de outros valores entre caminhoneiros e asque contratam seus serviços.O argumento de entidades patronais é de que a tabela foi feita após uma série de audiências públicas em vários estados, e com base em estudo da Escola Superior deLuiz de Queiroz (Esalq), da Universidade de São Paulo.Participaram da reunião dessa terça-feira (24) representantes da Confederação Nacional da Indústria (), da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil () e do Sindicato Nacional da Indústria de Cerveja (). Falando em nome do grupo, ao final do encontro, a diretora de Relações Institucionais da CNI, Mônica Messemberg, explicou que a intenção era questionar o governo sobre a suspensão da tabela de frete da ANTT.“Ficou esclarecido que não houve revogação. Temos uma suspensão dapara permitir a criação de alguns consensos, evitando uma situação de greve”, disse Mônica.“O ministro informou que, amanhã (hoje), terá uma reunião com os caminhoneiros para buscar umapara ambos os lados. Certamente, a curto prazo, vamos tentar resolver isso e retornar à tabela da, que é reconhecida tecnicamente como mais adequada, e que reflete os custos mínimos necessários para o setor”, afirmou.Ainda segundo Mônica Messemberg, a indústria é contra o, mas aceita a resolução atual da ANTT. “Tabelamento, não. Somos contrários, por definição, e não abriremos mão desse ponto.A tabela reflete os, e acreditamos, tecnicamente, ser a mais razoável para se começar a construção de um preço de frete. Tanto que há espaço para uma série de outras implementações”, disse a executiva.“Tem abertura para, de uma remuneração que seja um lucro ou outro adendo. O ministro está empenhado em um acordo e acredita, seriamente, que isso possa ocorrer. A expectativa é de que tudo termine da melhor forma possível”, afirmou.