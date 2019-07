Cemig vende ativos enquanto aguarda privatização pelo governo de MG

A privatização da Cemig faz parte das exigências para a adesão de Minas ao Plano de Recuperação fiscal do governo federal (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Enquanto articula a proposta de, a ser enviada àLegislativa de Minas Gerais (ALMG) no segundo semestre, ocomeçou a levar adiante o plano de se desfazer de. Conforme comunicado aos investidores, a companhia aproveitou uma oferta de ações dapara liquidar cerca de R$ 650 milhões em papéis que detinha, fazendo sua participação no grupo do Rio de Janeiro cairO 'fato relevante' foi informado em despacho do dia 17 de julho. Segundo o documento, ade ações ao preço de R$ 18,75 o papel, totalizando um capital de R$ 624.999.993,75, que entraram no caixa da Cemig.A venda dofaz parte de umlançado em julho de 2017, que pouco andou desde então. Nele também estão previstas as vendas de ativos da, da qual a Cemig é praticamente dona, dae na Hidrelétrica deNo caso da empresa de gás, a avaliação à época, prevista no plano, é que a Cemig conseguiria R$ 1,2 bilhão com a venda de 49% das ações ordinárias (com direito a voto) e 100% das preferenciais (que rendem dividendos).No caso da, que detém, a previsão é de oferta de 12% de ações e no da18%. Quando foi elaborada a proposta, esses papéis representavam respectivamente patrimônios de R$ 1,3 bilhão e R$ 1,2 bilhão.O governadorjá deixou clara a intenção de, que considera não ter condições de fazer os investimentos necessários para se manter sozinha. Nos bastidores, o programa de desinvestimento é o que pode ser feito enquanto as ações para a privatização não são levadas adiante.da Cemig atende a uma das exigências do governo federal para Minas entrar no programa de. O processo, no entanto, será bastante difícil e demorado, já que depende do aval de pelo menos 48 dos 77 deputados estaduais e ainda precisará passar por um referendo popular.O governo de Minas e a Cemig foram procurados pelo Estado de Minas mas ainda não comentaram o assunto.