Ministério pede investigação à PF após Guedes ter telefone hackeado

(foto: Antonio Cruz/Agência Brasil )

Nota oficial do Ministério da Economia

O Ministério da Economia informou, na manhã desta terça-feira (23), que enviará um ofício para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, para que acione ainvestigar o caso de invasão do telefone de Paulo Guedes Segundo a assessoria de imprensa, o telefone do ministro foina noite dessa segunda-feira (22). "Nessa segunda-feira (22), vários jornalistas receberam mensagens e ligações em nome do ministro por meio do aplicativo", informou a pasta.De acordo com o Ministério da Economia, Guedes nunca teve conta no aplicativo e pediu para que desconsiderem qualquer mensagem recebida do número antigo do ministro, que já foiO Ministério da Economia informa que está sendo apurada a possíveldodo. Um ofício será enviado ao ministro da, Sérgio Moro, para que acione a Polícia Federal.Nessa segunda-feira (22), vários jornalistas receberam mensagens e ligações em nome do ministro por meio do aplicativo. O Ministério da Economia ressalta que o ministro nunca teve conta nesse serviço e pede para que desconsiderem qualquer mensagem recebida do número antigo do ministro, que já será desativado.