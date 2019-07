Bolsonaro não vai impedir divulgação de dados pelo Inpe, diz porta-voz

Ed Alves/CB/D.A Press (foto: Bolsonaro não concorda com dados do desmatamento da Amazônia divulgados pelo Inpe)

Em umna tarde desta segunda-feira (22/7), o, garantiu que onão tem a intenção deapurados pelo. A afirmação desfaz o problema causado pelo entendimento de queavalia os dados antes de eles serem divulgados à sociedade.“Absolutamente, o Planalto trabalha pelo princípio da transparência e a intenção do presidente é identificar noquais as demandas e ações prospectivas para corrigir, se for o caso, e potencializar eventuais dados. Absolutamente, não há ideia do presidente ou do governo de ferir essa cláusula pétrea que é a transparência do poder Executivo para com a nossa sociedade”, disse.No último dia 21, o presidente Jair Bolsonaro voltou aossobreproduzidos pelo Inpe e o diretor da entidade, Ricardo Galvão. Ele anunciou ainda que iria designar um ministro para discutir com Galvão os dados de desmatamento que, na opinião do presidente, não correspondem à verdade. Ele acrescentou que seu governo não quer fazer".Eu não vou falar com ele. Quem vai falar com ele vai ser o ministro(Ciência e Tecnologia) e talvez, também, o(Meio Ambiente). O que nós não queremos é uma propaganda negativa do Brasil. A gente não quer fugir da verdade, mas aqueles dados pareceram muito com os do ano passado, e deu um salto”, disse o presidente.Nesta segunda-feira (22), o ministro Marcos Pontes (Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações) divulgou uma nota em que afirma compartilhar da estranheza expressa por Bolsonaro quanto aos dados do desmatamento que o Inpe produz. Pontes solicitou um relatório técnico contendo os resultados da série histórica dos últimos 24 meses, assim como informações detalhadas sobre os dados brutos, a metodologia aplicada e quaisquer alterações significativas desses fatores no período."Embora entenda o contexto do fator emocional, discordo do meio e da forma utilizada pelo diretor, visto que não corresponderam ao tratamento esperado na relação profissional, especialmente com o Chefe do Executivo do País. Em consequência, o Diretor do INPE foi convidado pelo MCTIC para esclarecimentos e orientações. A partir dessa reunião serão definidos novos passos”, disse o ministro., por sua vez, lançou umemdo instituto demonstrando preocupação com as ações recentes do presidente que colocariam em risco o patrimônio científico estratégico para o desenvolvimento do país, declarando apoio integral ao diretor Ricardo Galvão. "Críticas sem fundamento a uma instituição científica, que atua há cerca de 60 anos e com amplo reconhecimento no País e no exterior, são ofensivas, inaceitáveis e lesivas ao conhecimento científico", defende a entidade.