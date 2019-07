Rede tenta derrubar no STF decisão de Toffoli que suspendeu investigações

(foto: Carlos Moura/SCO/STF )

recorreu, nesta segunda-feira, 22, da decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF),, que suspendeu investigações baseadas emdivulgados por órgãos de controle sem que tenha havido autorização judicial.liminar de Toffoli suspendeu, entre outras, uma investigação sobre movimentações financeiras do senador(PSL-RJ), filho do presidente(PSL). A investigação se deu a partir de relatório do"Este é um recurso para garantir que o Coaf continue funcionando. A decisão do presidente Toffoli equipara o Brasil a paraísos fiscais, onde não há controle sobre a atividade financeira", disse à reportagem o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder dano Senado Federal.Noapresentado pela Rede, o partido argumenta que a decisão de Toffoli, tomada a partir de pedido do senador Flávio Bolsonaro, é "" e "viola diretamente o princípio da". Segundo Randolfe, o partido espera que o relator do recurso seja designado até o fim do dia, e lembrou que "não poderá ser o Toffoli".O senador da Rede disse que o partido está "dando a possibilidade para o STF revogar a decisão e já em agosto, depois do recesso, fazer com que o Coaf volte a funcionar". Randolfe disse "discordar radicalmente" da justificativa de Toffoli para ter tomado a decisão, de que estaria protegendo os cidadãos."O Coaf não representa nenhum tipo de ameaça ao cidadão, quem está sendo protegido são as organizações criminosas, os esquemas de corrupção e o tráfico de drogas", argumentou o parlamentar.