Carlos Bolsonaro questiona o pai por tomar café da manhã com jornalistas

Carlos Bolsonaro usou a rede social para aconselhar o pai e dizer que a imprensa distorce suas falas (foto: Dida Sampaio/ Estadão Conteúdo)

Por que o Presidente insiste no tal café da manhã semanal com %u201Cjornalistas%u201D? Absolutamente tudo que diz é tirado do contexto para prejudicá-lo. Sei exatamente o que acontece e por quem, mas não posso falar nada porque senão é %u201Cfogo amigo%u201D. Então tá, né?! O sistema não parará! %u2014 Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) July 19, 2019

O vereadorusou o Twitter na manhã desta sexta-feira (19) para questionar o, porsemanalmente comA mensagem foi postada pouco depois de adestacar que, na mesa em que tomava, o presidente disse que “falar que se passaé uma grande mentira”.O filho zero dois do presidente afirmou saber “exatamente o que acontece e por quem”, mas que não poderia falar nada porque seria fogo amigo.“Por que o Presidenteno talcom “jornalistas”? Absolutamente tudo que diz é tirado do contexto para prejudicá-lo, disse.Na, regada também a bolo e sucos, Bolsonaro disse que “passa-se mal no Brasil, mas que não há fome. “Não come bem, aí eu concordo. Agora, passar fome, não. Você não vê gente, mesmo pobre, pelas ruas, com físico esquelético, como a gente vê em alguns outros países pelo mundo”.A fala foi em resposta a um questionamento da correspondente doCarla Gimenez sobre que medidas estariam sendo tomadas para conter ou dar suporte ao