Carlos Bolsonaro rebate general Heleno sobre 'traumas' envolvendo seu pai

(foto: DIDA SAMPAIO/ESTADAO CONTEUDO)

O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) rebateu na tarde desta quarta-feira o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), General Heleno, que havia dito que o filho do presidente Jair Bolsonaro estava “extremamente traumatizado” com o fato de o pai ter sido atingido por atentado a faca. Em postagem no Twitter, o vereador disse que seu trauma é pelo que pode ocorrer.





“Sou tremendamente traumatizado com o que pode acontecer com um Presidente honesto em uma nação historicamente administrada por bandidos e seus fiéis acessórios!”, postou.





O comentário do general Heleno foi feito em audiência na Câmara dos Deputados em resposta a uma pergunta sobre uma suposta desconfiança de Carlos Bolsonaro quanto à segurança presidencial por parte do GSI. Heleno salientou que não era o GSI, mas a PF, quem fazia a segurança de Bolsonaro naquela ocasião.





'Eu conheço Carlos. Ele é extremamente traumatizado pelo atentado que buscou mudar a realidade política do Brasil, o atentado a faca que o presidente recebeu. Naquela situação Bolsonaro estava sob cuidado da PF", disse o ministro, em audiência na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, marcada para tratar da prisão de um militar da Força Aérea Brasileira, Manoel Silva Rodrigues, transportando droga na Espanha em comitiva que acompanhava viagem do presidente Jair Bolsonaro.





Heleno emendou esclarecendo que não está "colocando responsabilidade" na PF. Disse que o órgão "melhorou mito nas últimas décadas e tem equipamentos de alta qualidade e é muito eficiente". "O que acontece é que candidatos como o presidente Bolsonaro desrespeitam regras traçadas e isso é normal e aqueles que fazem segurança não podem impedir. Hoje em dia, mesmo em viagens, ele acaba fazendo coisas que são delicadas", disse.