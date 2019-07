Aprovação de Eduardo na embaixada dos EUA é dada como certa, diz colunista

(foto: Paola de Orte/Agência Brasil )

O presidentegastou boa parte do discurso do evento comemorativo aos 200 dias do atual governo para fazerpara o, o 03, virar o. O capitão reformado lembrou que o filho queria sair do Brasil, mas, a partir de conselhos do pai, fezpara a. Antes de ingressar na corporação, viajou para os EUA e trabalhou para custear os próprios gastos. Antecedendo o discurso de Bolsonaro, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), deixou claro o entusiamo: “O Parlamento está aberto a estender a mão ao Executivo”.