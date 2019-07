Veja como votaram os deputados na liberação do jeton para secretários de Zema

(foto: Juliana Cipriani/EM)

Os deputados estaduais aprovaram a liberação do pagamento dos jetons aos secretários do governador Romeu Zema (Novo) algumas horas depois de o chefe do Executivo deixar a Casa. Zema foi ao Legislativo nesta quinta-feira (18) para acertar a proposta do estado para pedir uma conciliação com o governo federal para conseguir os recursos das perdas pela Lei Kandir. Apesar das críticas de alguns parlamentares, a votação foi expressiva para o governo.





Além dos votos favoráveis à liberação do veto, o governo contou com 29 parlamentares que deixaram de votar e um que votou em branco para conseguir manter sua decisão. Foram 33 votos pela manutenção do veto, 14 contra e um em branco. Para derrubar a decisão de Zema que, na prática, liberou o pagamento dos jetons aos secretários, eram necessários 39 votos dos deputados.





Veja como votou cada um





Pela liberação do pagamento dos jetons:

Antônio Carlos Arantes PSDB

Arlem Santiago PTB

Carlos Henrique PRB

Carlos Pimenta PDT

Cassio Soares PSD

Celinho do Sintrocel PCDOB

Celise Laviola MDB

Charles Santos PRB

Coronel Sandro PSL

Dalmo Ribeiro PSDB

Douglas Melo MDB

Fábio Avelar Avante

Fernando Pacheco PHS

Gil Pereira PP

Glaycon Franco PV

Guilherme da Cunha Novo

Gustavo Mitre PSC

Gustavo Valadares PSDB

Hely Tarquínio PV

Inácio Franco PV

João Leite PSDB

João Magalhães MDB

Laura Serrano Novo

Leonídio Bouças MDB

Luiz Humberto Carneiro PSDB

Professor Irineu PSL

Raul Belém PSC

Roberto Andrade PSB

Rosângela Reis PODE

Tadeu Martins MDB

Tiago Cota MDB

Tito Torres PSDB

Zé Reis PSD









Contra o pagamento dos jetons





André Quintão – PT

Andrea de Jesus - PSOL

Beatriz Cerqueira – PT

Bruno Engler – PSL

Cleitinho Azevedo – Cidadania

Coronel Henrique – PSL

Cristiano Silveira - PT

Doorgal Andrada - Patriota

Elismar Prado – Pros

Leninha – PT

Rafael martins – PSD

Sargento Rodrigues - PTB

Ulysses Gomes – PT





Voto em branco

Sávio Souza Cruz MDB





Não votaram

Agostinho Patrus PV

Alencar da Silveira Jr PDT

Ana Paula Siqueira Rede

Bartô Novo

Betão PT

Betinho Pinto Coelho SD