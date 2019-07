Divulgação de novas mensagens sugere que Moro interferiu em delações da Lava-Jato

(foto: Wikimedia Commons)

Novas mensagens do Telegram obtidas pelo site The Intercept e divulgadas nesta quinta-feira (18) pelo jornal Folha de S. Paulo indicam que o ministro da Justiça Sérgio Moro teria interferido em delações premiadas de executivos da construtora Camargo Corrêa, em 2015, quando era juiz da Operação Lava-Jato. De acordo com o conteúdo, a interferência chegou a causar incômodo entre os integrantes da força tarefa.





Asentre osindicam que Moro teria avisado ao grupo ter intenção de só homologarse a pena proposta aos executivos fosse de pelo menos um ano deemA referência à orientação de Moro é feita pelo procuradorem mensagem no dia 25 de fevereiro de 2015, quando ele responde ao procurador. Ele pergunta ao colega se ele quer fazer os acordos da Camargo com a ‘pena’ de Sérgio Moro discordar e recomenda o contrário. “Acho perigoso pro relacionamento fazer sem ir FALAR com ele, o que não significa que seguiremos. Podemos até fazer fora do que ele colocou (quer que todos tenham pena de prisão de um ano), mas tem que falar com ele sob pena de ele dizer que ignoramos o que ele disse”.No dia anterior, Carlos Fernando havia dito a Deltan que o procedimento de delação “virou um caos” e que, se ele esão encarregados dos acordos, somente eles deveriam tratar dos acordos. “Você é onatural e pode discordar, e eu sempre ouço todos, mas o que vejo agora é um tipo deonde se quer jogar para a platéia, dobrar demasiado o colaborador, submeter o advogado, sem realmente ir em frente”, escreve Carlos.O procurador Carlos Fernando diz ainda não saber fazer delação “como se fosse um turco” e pede maispara trabalhar.A Folha informa que o material foi analisado e que não há indício de que otenha sidoEm nota ao jornal, o ministro Sérgio Moro negou qualquersobre as delações e afirmou que, cabe ao juiz somente homologar ou não os. Mais uma vez ele diz desconhecer a autenticidade das mensagens. Ada Lava-Jato também disse não reconhecer as mensagens. A Camargo Corrêa não quis se pronunciar.

Na manhã desta quinta-feira, o atual ministro da Justiça foi ao Twitter para dizer que não reconhece a autenticidade dos novos diálogos e também para se defender.