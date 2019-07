Secretário de Contagem comprou casa de luxo para alugar para prefeito

O prefeito de Contagem Alex de Freitas e o secretário de Defesa Social Décio Camargos são alvo de investigação do MP sobre enriquecimento ilícito (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

O secretário de Defesa Social dede Aguiar Junior, comprou uma, no valor de, com o objetivo de alugá-la ao prefeito do município,(sem partido), que pagapelo imóvel.Os dois prestaram esclarecimentos e mostraram documentos sobre o contrato de locação em coletiva de imprensa, convocada pelo prefeito para explicar o cumprimento de mandado de busca e apreensão pelaem sua residência, no Condomínio Estância do Hibisco, na manhã desta quarta-feira.Cercado por seu secretariado, Freitas negou que tenha enriquecido ilicitamente e comprado a casa com o uso de laranja, como suspeita o, na operação “Mi casa su casa”. A suspeita é de uma triangulação com o secretário de Defesa Social para o negócio de R$ 3,3 milhões.O prefeito afirmou que, em 2016, logo após vencer as eleições, o imóvel em que morava foi alvo de vandalismo e ele decidiu se mudar com a família para um condomínio fechado. “Não tinha condição de comprar.Numa conversa informal com Décio Camargos, ele me disse que também estava adquirindo um imóvel no mesmo condomínio. Ele me perguntou: 'se eu comprar o imóvel, você aluga?'. Vivo desde 3 de janeiro de 2017. É meu endereço oficial, tenho contrato de aluguel, faço os pagamentos regularmente”, disse o prefeito, que acredita que atenha motivação política.Em 2018, Freitas informou ter pago R$ 54.000 a Décio Camargos na declaração de Imposto de Renda. Segundo ele, sua renda é composta de R$ 22 mil de salário bruto do cargo de prefeito e retirada variável da empresa Ferreira & Freitas Empreendimentos Imobiliários, da qual é sócio.O prefeito afirmou não ter sido procurado anteriormente pelo Ministério Público e justifica que os comprovantes de pagamento ficam com um secretário particular contratado para administrar suas finanças.Para a polícia e o MP, o imóvel écom as rendas do prefeito e do secretário. Também suspeita do pagamento pelo imóvel com R$ 1 milhão em espécie para a compra do imóvel, que ainda está no nome da antiga proprietária.O secretário Décio Camargos nega a informação e afirma ter pago por transferência bancária, sendo a primeira parcela de R$ 1,1 milhão. Ele justifica que seu patrimônio cresceu de R$ 1,4 milhão, quando se candidatou a vereador, em 2008, para R$ 19 milhões, quando foi candidato a deputado estadual, em 2018, por causa da herança que recebeu do pai.A renda, segundo ele, é compatível com a compra do imóvel. Questionado se o aluguel (0,13% do valor do imóvel) não é barato para uma casa de R$ 3,3 milhões, ele afirmou que o valor se justifica por uma relação de amizade com o chefe do Executivo.“A relação que eu tenho com o prefeito não é só de inquilino e proprietário. Tenho uma relação de amizade. Ele é meu afilhado de casamento. Ele também fez alterações na casa e não descontei no aluguel. Acho que mais do que justo R$ 4.500”, disse.Camargos também afirmou que sempre teve o sonho de comprar uma casa, por isso fez o investimento pensando em futuramente se mudar para o imóvel. Ele afirma que ainda não transferiu o bem para o seu nome porque quitou o imóvel recentemente.