Prefeito de Contagem Alex de Freitas é alvo de operação policial

O prefeito de Contagem Alex de Freitas é investigado por lavagem de dinheiro e corrupção (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press.)

#ao vivo: coletiva de imprensa sobre a Operação Mi Casa su Casa. O Prefeito de Contagem e secretário são investigados por lavagem de dinheiro e ocultação de bens e valores https://t.co/1PJx2ioIKn — MPMG (@MPMG_Oficial) 17 de julho de 2019

O prefeito de Contagem Alex de Freitas é alvo na manhã desta quarta-feira (17) de uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público de Minas que apura os crimes de lavagem de dinheiro, ocultação de bens e valores e outros possíveis delitos contra o dinheiro público.Além do chefe do Executivo do município da Região Metropolitana de Belo Horizonte, o secretário de Defesa Social da cidade Décio Camargos de Aguiar Júnior figura como investigado.De acordo com o MP, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nas casas do prefeito e do secretário e nos respectivos gabinetes. A investigação é conduzida pela Procuradoria de Justiça de Combate aos Crimes Praticados por Agentes Políticos Municipais e pelos grupos do Patrimônio Público e de Apoio Operacional Policial, ligado ao Núcleo Especial de Combate à Corrupção.A operação foi batizada de “Mi casa su casa”.