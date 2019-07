Prefeito em licença médica é flagrado em restaurante de Montevidéu

O prefeito José Crespo entrou de licença médica no dia 3 de julho (foto: Facebook/Reprodução )

Crespo foi fotografado ao lado da primeira-dama Lilian Crespo, no balcão do restaurante. A autora da foto, moradora da cidade, denunciou o fato à Câmara. O prefeito alega que não houve irregularidade.

18:09 - 12/07/2019 Bolsonaro retira dente e tem que ficar três dias sem falar O atestado, assinado por um médico da capital, determinava repouso por 14 dias. Em razão do atestado médico, Crespo deixou de comparecer à sua oitiva por uma comissão processante da Câmara que o investiga por supostas infrações político-administrativas. Uma ex-servidora comissionada teria recebido pagamento por trabalhos voluntários. A comissão decidiu pedir explicações ao prefeito sobre sua estada em Montevidéu. O prefeito José Crespo entrou de licença médica no dia 3 de julho.Em razão do atestado médico, Crespo deixou de comparecer à sua oitiva por uma comissão processante da Câmara que o investiga por supostas infrações político-administrativas. Uma ex-servidora comissionada teria recebido pagamento por trabalhos voluntários.

A prefeitura de Sorocaba informou que o advogado do prefeito protocolou na Câmara uma licença médica de 14 dias, dentro do que estabelece a Lei Orgânica do Município, e que não se manifestaria sobre "questões pessoais".

Em nota à reportagem, Crespo admitiu ter viajado com a esposa para o Uruguai, mesmo estando em recuperação de uma cirurgia na próstata. "Em razão de incômodos pós-operatórios (próstata), o médico determinou meu afastamento das atividades normais de gabinete e repouso, o que estou cumprindo. Viagens, desde que mantidos esses cuidados, não estão proibidas", disse.

