Bolsonaro participa de festa julina para servidores do Alvorada e Granja do Torto

Após extrair um dente, o presidente Jair Bolsonaro participa de uma festa julina para servidores que trabalham no Palácio da Alvorada e na Granja do Torto, ambas residências oficiais da Presidência da República. O evento acontece no Alvorada, onde o presidente mora com a família.



Em vídeo divulgado no Facebook, o presidente aparece posando para um vídeo ao lado da filha mais nova, Laura. Ele a coloca em cima de um cavalo de madeira, que faz parte da decoração da festa. "Agora, festa junina exclusiva para servidores do Alvorada e Granja do Torto. Boa noite a todos", escreveu Bolsonaro.



O presidente saiu mais cedo do Palácio do Planalto nesta sexta-feira porque extraiu um dente. O procedimento odontológico foi realizado no departamento médico da instituição. A recomendação é que o presidente passe os próximos três dias sem falar muito.



Em seguida, por volta das 16h, Bolsonaro foi para o Palácio da Alvorada, onde cumprimentou e tirou fotos com simpatizantes. "Após extrair um dente voltei mais cedo para o Alvorada. Bom final de semana a todos", escreveu na mesma rede social.



Bolsonaro cancelou a agenda que teria em Florianópolis (SC) para a entrega de ônibus escolares, que ocorreria na próxima segunda, 15. Segundo a assessoria do Palácio do Planalto, o ministro Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, vai substituí-lo no evento. Os assessores negam que o cancelamento tenha ocorrido por causa da extração do dente.