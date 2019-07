Bolsonaro retira dente e tem que ficar três dias sem falar

(foto: Marcelo Camargo/Agencia Brasil )

A assessoria de imprensa do Palácio do Planalto confirmou, na tarde desta sexta-feira, que o presidente Jair Bolsonaro terá que ficar de repouso pelos próximos três e não poderá falar. Isso devido a extração de um dente.





O procedimento foi realizado hoje mesmo no departamento médico do Planalto. Além de evitar se exercitar com a fala, o presidente ainda recebeu recomendações de que deve manter repouso e seguir dieta nas próximas 24 horas.





O próprio presidente tratou do assunto em seu perfil no Facebook e publicou um vídeo em que cumprimenta apoiadores na entrada do Palácio da Alvorada, após retirar o dente. “Após extrair um dente voltei mais cedo para o Alvorada. Bom fim de semana a todos”, postou.