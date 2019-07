Estados e municípios serão incluídos pelo Senado na Previdência, diz Maia

(foto: abio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), aposta que a PEC daserá aprovada pela Casa até a próxima sexta-feira (12/7), um dia antes da previsão inicial do Planalto.falou com jornalistas nesta quarta-feira (10/7) no plenário 12 da Câmara, durante as primeiras discussões da reforma tributária na Casa.Segundo o presidente, “o quórum de ontem (terça) foi um sinalizador de que as pessoas estão dispostas a votar e mudar odo país”.Questionado sobre o número de votos, não repetiu o cálculo governista, mas disse, no entanto, que “o ideal é que tenhamos 513 (número total deda Câmara)”.A expectativa é que oseja votado por volta das 15h desta quarta. Se for aprovada em dois turnos no plenário até sexta, segue para o Senado.Rodrigo Maia disse que osnão devem ser incluídos no projeto que tramita na Câmara, mas que o tema pode ser incluído no Senado e voltar para a Câmara como PEC complementar.De todo jeito, o prazo para aprovar tudo é antes do recesso parlamentar, que começa dia 18 de julho. Caso haja alteração, ofica para o segundo semestre, atrapalhando o cronograma do governo.