Bolsonaro chama Maia de ''general'' ao comentar reforma da Previdência

Jair Bolsonaro fala à imprensa após encontro no ministério do Meio Ambiente, comandado pelo ministro Ricardo Salles (foto: Marcos Corrêa/PR)

O presidentedisse, nesta terça-feira, que estána aprovação danados Deputados antes do recesso parlamentar, que começa na semana que vem.“O [presidente da Câmara]é nossodentro da Câmara para aprovar, antes do recesso [parlamentar], os dois turnos dessa nova Previdência”, disse. O plenário da Câmara iniciou, nesta terça-feira, a discussão das mudanças nas regras da posentadoria . Aprovada na madrugada de sexta-feira passada (5) na Comissão Especial, após 16 horas de, o texto precisa do voto favorável de pelo menos 308 deputados, em dois turnos de, para ir à análise doAssim como Bolsonaro, oestá otimista na aprovação do texto com uma boa margem de votos, em torno de 330. Se validado pelos deputados, o texto segue para análise do, onde também deve ser apreciado em dois turnos de votação e depende dade, pelo menos, 49 senadores.



Amazônia

Bolsonaro falou rapidamente com a imprensa ao deixar o Ministério do Meio Ambiente (MMA), onde participou de uma reunião com a bancada da Amazônia no Congresso. “É um ministério extremamente importante para o futuro do Brasil. Ele [o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles] está recendo a bancada da Amazônia, eu tinha interesse em cumprimentar o pessoal e trocar ideias. Todo o governo, com a classe política, está buscando destravar o Brasil”, disse.



De acordo com Salles, foi um encontro de alinhamento do ministério com outros ministérios e os interesses dos poderes executivos e legislativos dos estados em torno das pautas para a região, “na defesa do desenvolvimento do Brasil, cuidando do meio ambiente, mas respeitando e, acima de tudo, reconhecendo a necessidade das pessoas”.